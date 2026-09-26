Українця, підозрюваного в нападі на людей у монастирі в Польщі, арештували на три місяці

Підозрюваного в нападі на людей у монастирі в Польщі 31-річного українця Ігоря М. заарештували на три місяці.

Про це пише Polsat News.

Районний суд у Ярославі також ухвалив, що українець відбуватиме арешт у лікарні, оскільки раніше прокуратура встановила, що чоловік має ознаки психічної хвороби.

Стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участі в судовому процесі та давати свідчення слідству. Наразі українця підозрюють у вбивстві, замаху на вбивство та завданні тілесних ушкоджень.

Що передувало

Інцидент стався 24 вересня в польському Ярославі на території монастиря сестер-бенедиктинок. Унаслідок нападу загинув священник, ще четверо людей постраждали.

Видання Wirtualna Polska з посиланням на джерела писало, що мотивом нападу могла бути помста місцевим священникам. За даними медіа, вранці перед нападом чоловік постукав у ворота абатства й попросив фінансової допомоги, але йому відмовили.

Очевидці розповіли, що він був спʼянілий або перебував під впливом наркотиків, говорив незвʼязно й був одягнений дуже легко, попри холодну погоду.

Один зі співрозмовників Wirtualna Polska зазначив, що українець «ошаленів», коли не одержав допомоги. Спочатку він погрожував священникам на словах, а згодом повернувся з мачете, з яким і напав на відвідувачів і священника. Офіційного мотиву злочину польські правоохоронці поки не оголошували.

Окремо слідство зʼясувало, що підозрюваний проживає в Німеччині. Напередодні нападу він намагався перетнути польсько-український кордон, але йому відмовили через відсутність страхового поліса.