В Ірані заперечили заяву Трампа про переговори зі США. Кажуть, що ведуть їх з іншою країною

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що його країна наразі не веде переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це пише CNN.

За словами Багаї, Іран наразі веде перемовини з іншою країною — Оманом. Їхня мета — якомога швидше створити безпечний коридор для суден через Ормузьку протоку.

«Мета цих зусиль — якнайшвидше та в консультації з Оманом визначити маршрут, який, звісно, буде тимчасовим і на основі якого можна буде убезпечити судноплавство через Ормузьку протоку», — зазначив іранський міністр.

Перед цим президент США Дональд Трамп анонсував, що 3 серпня сторони відновлять переговори. За його словами, вони вже близькі до мирної угоди. Через це начебто на прохання Тегерану та країн Близького Сходу Трамп погодився відкласти масовані удари по Ірану цими вихідними.

На тлі заяв про відновлення переговорів між США та Іраном ціни на нафту марки Brent впали більш ніж на 4% — до $83,9 за барель.