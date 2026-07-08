США атакували Іран та відкликали дозвіл на продаж іранської нафти після ударів по суднах в Ормузькій протоці

США атакували щонайменше 80 цілей в Ірані і відкликали дозвіл на продаж іранської нафти після ударів по суднах в Ормузькій протоці.
Про це пишуть Reuters та Центральне командування військ США.
Американські військові кажуть, що атакували ППО, мережі командування та управління, прибережні радіолокаційні станції, протикорабельні ракетні комплекси. Війська США також стверджують, що знищили понад 60 малих катерів Корпусу вартових ісламської революції.
Як пише Reuters, вибухи лунали на головному нафтовому вузлі Ірану на острові Харг, на острові Кешм та в південних портових містах Сірік і Бандар-Аббас.
Ці удари стали відповіддю на атаки Ірану по трьох комерційних суднах, що проходили Ормузькою протокою.
Також США відкликали ліцензію, яка дозволяє продаж сирої нафти, нафтохімічної продукції та нафтопродуктів іранського походження. Штати дали Ірану час до 17 липня, щоб припинити будь-які угоди.
- Ормузька протока залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Її відкрили минулого тижня після того, як сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США, зі свого боку, зняли морську блокаду іранських портів. На тлі цього ціна на нафту опустилася до найнижчого рівня від березня — $73 за барель.
- Вже 22 червня, після переговорів у Швейцарії, Іран і США узгодили дорожню карту, яка має призвести до фінальної угоди протягом 60 днів. Того ж дня Сполучені Штати тимчасово зняли санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.
- Однак 26 червня безпілотник атакував комерційне судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці. CBS News писав, що танкер атакував іранський КВІР. Тоді Трамп звинуватив Іран у порушенні угоди про припинення вогню. США атакували у відповідь, а Іран вдарив по Бахрейну і Кувейту.