США атакували Іран та відкликали дозвіл на продаж іранської нафти після ударів по суднах в Ормузькій протоці

США атакували щонайменше 80 цілей в Ірані і відкликали дозвіл на продаж іранської нафти після ударів по суднах в Ормузькій протоці.

Про це пишуть Reuters та Центральне командування військ США.

Американські військові кажуть, що атакували ППО, мережі командування та управління, прибережні радіолокаційні станції, протикорабельні ракетні комплекси. Війська США також стверджують, що знищили понад 60 малих катерів Корпусу вартових ісламської революції.

Як пише Reuters, вибухи лунали на головному нафтовому вузлі Ірану на острові Харг, на острові Кешм та в південних портових містах Сірік і Бандар-Аббас.

Ці удари стали відповіддю на атаки Ірану по трьох комерційних суднах, що проходили Ормузькою протокою.

Також США відкликали ліцензію, яка дозволяє продаж сирої нафти, нафтохімічної продукції та нафтопродуктів іранського походження. Штати дали Ірану час до 17 липня, щоб припинити будь-які угоди.