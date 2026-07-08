Трамп: Перемир’я між США та Іраном завершилося

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не вважає чинним перемир’я з Іраном, а меморандум про взаєморозуміння скасовується.

Про це він сказав під час саміту НАТО в Анкарі, передає Bloomberg.

«Для мене воно завершилося. Це просто марна трата часу», — заявив Трамп. Водночас президент назвав керівництво Ірану «хворими людьми» та заявив, що якби країна отримала ядерну зброю, то використала б її.

«Їх потрібно знищити під корінь, як ракову пухлину», — додав Трамп, коментуючи своє ставлення до іранської влади. Водночас президент сказав, що не перешкоджатиме подальшим переговорам із Тегераном, хоча й не вірить у їхній успіх.

Напередодні США знову атакували Іран та скасували дозвіл на продаж іранської нафти. У Вашингтоні пояснили свої дії відповіддю на атаки Тегерану на судна в Ормузькій протоці. Перед цим американсько-іранські переговори призупинили через похорон верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який триватиме до 9 липня. Опісля їх планують поновити.