Трамп: Перемир’я між США та Іраном завершилося

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не вважає чинним перемир’я з Іраном, а меморандум про взаєморозуміння скасовується.
Про це він сказав під час саміту НАТО в Анкарі, передає Bloomberg.
«Для мене воно завершилося. Це просто марна трата часу», — заявив Трамп. Водночас президент назвав керівництво Ірану «хворими людьми» та заявив, що якби країна отримала ядерну зброю, то використала б її.
«Їх потрібно знищити під корінь, як ракову пухлину», — додав Трамп, коментуючи своє ставлення до іранської влади. Водночас президент сказав, що не перешкоджатиме подальшим переговорам із Тегераном, хоча й не вірить у їхній успіх.
Напередодні США знову атакували Іран та скасували дозвіл на продаж іранської нафти. У Вашингтоні пояснили свої дії відповіддю на атаки Тегерану на судна в Ормузькій протоці. Перед цим американсько-іранські переговори призупинили через похорон верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який триватиме до 9 липня. Опісля їх планують поновити.
- Наприкінці травня США та Іран домовилися про тимчасове 60-денне перемир’я. Однією з умов було припинити атаки на судноплавство в Ормузькій протоці та пом’якшити американські санкції щодо експорту іранської нафти.
- Вже 15 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який мав стати першим кроком до остаточної мирної угоди. Однак після нових ударів сторони фактично поставили домовленість під загрозу.