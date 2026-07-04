У Тегерані розпочалася церемонія прощання з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї

У Тегерані розпочалася кількаденна церемонія прощання з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, який очолював країну протягом 37 років.

Про це повідомляє Associated Press.

Після закритої церемонії за участю керівництва Ірану та іноземних делегацій труни з тілами Хаменеї та чотирьох членів його родини виставили в мечеті Гранд-Мосалла. Труни залишатимуться там до 6 липня, перевозитимуть до інших міст Ірану та Іраку. А 10 липня Хаменеї поховають у Мешхеді, де він народився.

Попрощатися з Хаменеї вже прийшли сотні тисяч людей, за прогнозами, це будуть мільйони — майже чверть жителів країни. Територію, де відбувається церемонія, охороняють силовики, дороги поблизу перекрили. На вулицях Тегерану портрети Хаменеї, у місті лунають релігійні співи.

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Для церемонії на території мечеті облаштували сцену, схожу на ту, з якої Хаменеї роками виголошував промови. Над нею розмістили портрет засновника Ісламської Республіки Рухолла Хомейні, а поруч із труною Хаменеї встановили його крісло з мікрофоном. Під час церемонії учасники скандували гасла проти Ізраїлю та США, а також закликали помститися за смерть Хаменеї.