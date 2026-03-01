В Ірані офіційно підтвердили загибель Хаменеї. Тегеран анонсував «найпотужніший удар» у відповідь, а Трамп застеріг

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю вранці 28 лютого.

Це офіційно підтвердили державні медіа Ірану.

У країні оголосили 40 днів національної жалоби і сім неробочих днів. У місті Мешхед над мавзолеєм Імама Рези підняли чорний прапор.

Інформаційне агентство Fars, наближене до Корпусу вартових ісламської революції, також заявило, що загинули донька, зять, онук та одна з невісток Алі Хаменеї.

Getty Images

Як повідомляє офіційне іранське медіа IRNA, після загибелі верховного лідера тимчасово керуватимуть Іраном президент, голова судової влади та один із членів Ради вартових конституції.

Перед цим про смерть Хаменеї написав президент США Дональд Трамп.

«Хаменеї, один з найзлісніших людей в історії, мертвий. Це справедливість не тільки для народу Ірану, а й для всіх великих американців та людей з багатьох країн світу, яких Хаменеї та його банда кровожерливих бандитів вбили або покалічили», — написав Трамп у Truth Social.

За його словами, ліквідувати Хаменеї вдалося за допомогою американської розвідки та високотехнологічних систем стеження, а ще завдяки співпраці з Ізраїлем. Трамп додав, що для іранського народу настав шанс повернути свою країну.

Після звістки про смерть аятоли іранці у країні та за кордоном вийшли на вулиці, святкуючи цю новину. У соцмережах публікують відео, де люди танцюють під музику, кричать від радості, лунають оплески.

Тим часом державні медіа Ірану публікують кадри прихильників Хаменеї, які вийшли на вулиці з його портретами, щоб оплакувати смерть лідера.

КВІР оголосив про помсту

Після вбивства верховного лідера Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про підготовку «найпотужнішої наступальної операції проти сіоністського утворення та баз американських терористів», передає Al Jazeera.

Загалом КВІР планує атакувати 27 американських баз на Близькому Сході, а також ізраїльські військові обʼєкти в Тель-Авіві. Цієї ночі вибухи продовжували лунати в Тель-Авіві, в Кувейті, Катарі та ОАЕ.

У Дубаї пошкоджений термінал аеропорту. Також відомо про удар безпілотником по аеропорту Бахрейну.

Президент США Дональд Трамп порадив Ірану не атакувати у відповідь і попередив: у разі атаки США «завдадуть удару силою, якої ще ніколи не бачили».

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

В останній місяць президент США Дональд Трамп регулярно погрожував Ірану атакою через те, що країни зайшли в глухий кут у питанні ядерної угоди. Армія Ізраїлю вранці 28 лютого атакувала Іран. Згодом стало відомо, що це спільна операція зі США.

Ізраїль називає її «Рик лева», США — «Епічна лють». Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу каже, що мета операції — «усунути екзистенційну загрозу», яку становить Іран.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що під час авіаударів по Ірану загинули щонайменше сім іранських високопосадовців. Серед них — очільник Міноборони країни Азіз Насірзаде та командувач КВІР Мохаммад Пакпур.