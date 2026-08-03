Трамп анонсував нові переговори з Іраном уже сьогодні. Ціни на нафту впали

Президент Дональд Трамп оголосив, що США відновлять переговори з Іраном уже в понеділок, 3 серпня.

Про це напередодні він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп не уточнив, де відбудуться переговори і хто в них братиме участь. Лише заявив: «Це [відновлення переговорів] врятує багато життів».

Президент США вкотре заявив, що сторони близькі до укладення угоди. Проте на запитання, чи існує для цього крайній термін, Трамп не відповів.

Він знову наголосив, що союзники із Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару, а також Тегеран попросили його скасувати заплановані удари по Ірану, які військові США мали розпочати цими вихідними. Тоді Трамп погодився, адже, за його словами, сторони досягли згоди щодо основних положень мирної угоди — відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Ірану.

Водночас Трамп наголосив, що США можуть у будь-який момент відновити атаки, якщо це буде необхідно.

В Ірані заяви президента США про відновлення переговорів офіційно поки що не коментували. Проте ціни на нафту марки Brent уже впали більш ніж на 4% — до $83,9 за барель.