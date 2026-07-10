Трамп заявив, що США продовжать переговори з Іраном. Але є нюанс

Президент Дональд Трамп заявив, що США погодилися продовжити мирні переговори з Іраном, але припинення вогню закінчилося.

Про це він написав у себе в Truth Social.

«Ісламська Республіка Іран звернулася до нас із проханням продовжити переговори. Ми погодилися на це, але Сполучені Штати чітко дали їм зрозуміти, що перемир’я ЗАКІНЧИЛОСЯ!» — ідеться в повідомленні Трампа.

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Проте американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей і готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.