США відновили масовані удари по Ірану. Перед цим Трамп пообіцяв «вибити все це лайно»

Уночі 30 липня американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у Х.

Там заявили, що це «потужна відповідь» на спробу Ірану напередодні завдати ракетного удару по американських військах на Близькому Сході. За даними CENTCOM, усі іранські ракети перехопили.

Американські військові кажуть, що під удар потрапили десятки об’єктів, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), серед яких — командні центри, об’єкти для запуску ракет і безпілотників, пункти берегової охорони.

Як повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ, одна з ракет влучила в житловий квартал на іранському острові Кешм. За попередніми даними, загинули троє людей.

The New York Times додає, що напередодні безпілотник пошкодив два судна в єгипетському порту, серед яких був американський газовий танкер.

Напередодні цих атак кореспондент Fox News Трей Їнгст після розмови з Дональдом Трампом переказав його слова про майбутню відповідь США на спробу атаки Ірану: «Ми вибʼємо з них усе лайно». Також Трамп сказав: «Ми вдаримо по них дуже сильно. Вони дістануть добрячого прочухана».