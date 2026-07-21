Axios: Білий дім розглядає варіант десятиденного перемирʼя з Іраном, але водночас готується до можливої масштабної війни

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Катар, Єгипет, Пакистан, Оман та інші регіональні посередники запропонували США й Ірану припинити бойові дії на десять днів. План покликаний відновити судноплавство через Ормузьку протоку повністю та передбачає початок переговорів щодо довгострокового механізму безпечного проходу суден.

За словами співрозмовників, наразі Білий дім розглядає два сценарії розвитку подій. Перший — погодитися на 10-денне припинення вогню, другий — розпочати масштабну спільну військову кампанію з Ізраїлем, аби змусити Тегеран піти на поступки.

США перекинули до регіону десятки винищувачів і літаків-заправників, готуючись до потенційної масштабної військової кампанії. За словами ізраїльських джерел, Армія оборони Ізраїлю приведена у стан підвищеної готовності та готується до масштабнішої війни вже найближчими днями.

За словами співрозмовників Axios, остаточного рішення Трамп ще не ухвалив, однак найближчі кілька днів можуть визначити подальший розвиток конфлікту. За інформацією Axios, під час перемирʼя Вашингтон і Тегеран мають спробувати домовитися про нові правила судноплавства.

Серед варіантів, які обговорюють посередники, — Ірану можуть дозволити стягувати помірну плату за навігаційні, екологічні та безпекові послуги або створити спеціальний міжнародний фонд за участі Міжнародної морської організації.