Axios: США хочуть відправити в Ізраїль літаки-заправники у звʼязку з війною в Ірані

Адміністрація президента США хоче відправити літаки-заправники в Ізраїль у зв’язку з можливим розширенням війни проти Ірану.

Про це пише Axios із посиланням на американських та іранських посадовців.

Джерела стверджують, що президент Дональд Трамп може оголосити про розширення військових дій найближчим часом. Зараз в Ізраїлі в аеропорту імені Бен-Гуріона розташовані вже приблизно 30 американських літаків-заправників.

За інформацією джерел, Вашингтон планує відправити ще кілька десятків таких літаків в аеропорти імені Бен-Гуріона і Рамон, що на півдні Ізраїлю. Проте США надають перевагупершому, бо інші авіабази в регіоні більш вразливі до атак з боку Ірану.

Axios пише, що це може бути проблемою, оскільки зараз багато громадян Ізраїлю їдуть у літні відпустки, а наявність військових літаків США може призвести до скасування рейсів.

Раніше, за даними джерел CNN, президент Дональд Трамп отримав варіанти розширення військової операції в Ірані, зокрема й захоплення острова Харг.

Сьогодні США та Іран знову обмінялись ударами. Американські сили вдарили по складах зі зброєю Ірану, а Тегеран — по американській базі. Також в Ірані повідомили про удари по причалу, на якому заправляються американські кораблі в порту в Кувейті.