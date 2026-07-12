США втретє за тиждень атакували Іран у відповідь на атаку судна в Ормузі

США втретє за тиждень атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці.

Про це повідомило Центральне командування США.

Напередодні Іран атакував судно M/V GFS Galaxy, яке проходило Ормузькою протокою під прапором Кіпру — один член екіпажу зник безвісти. Через пожежу та пошкодження судно не може продовжити рейс.

Центральне командування США заявило, що Іран знову не виконав своїх обіцянок у межах меморандуму про взаєморозуміння, тому вони вдарили знову.

Водночас Іран повідомив, що закрив Ормузьку протоку після попереджувального пострілу по судну, яке, за його словами, відхилилося від дозволеного маршруту, пише Reuters.

Останніми тижнями Іран атакував Кувейт і Бахрейн, але не бив по Катару з початку квітня та по Обʼєднаних Арабських Еміратах із початку травня. Водночас недільна атака Ірану на Катар поставила під загрозу його роль як посередника в переговорах між США та Іраном.