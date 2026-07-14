Трамп передумав вводить 20% мито на вантажі, що проходитимуть Ормузькою протокою

Президент США Дональд Трамп відмовився від плану запровадити 20% збір на вантажі, які перевозять через Ормузьку протоку. Перед цим союзники США в Перській затоці закликали його скасувати цю ініціативу.

Про це пише Bloomberg.

Трамп оголосив про рішення 14 липня — лише через день після того, як представив ідею збору. Він заявив, що очікувані доходи замінять майбутні прямі інвестиції країн Перської затоки в США. Водночас він не уточнив суми та не назвав країн, які братимуть участь.

«Я вирішив замінити 20% компенсаційний збір США на торговельні та інвестиційні угоди, які різні країни Перської затоки укладуть зі Сполученими Штатами», — повідомив Трамп.

Пізніше журналісти запитали його, чому він відмовився від плану. Трамп відповів, що поспілкувався з представниками Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів. За його словами, вони запропонували «зробити це іншим способом» — через фінансові зобов’язання перед США.

«Мені не подобається сама концепція збору. Вони робитимуть величезні інвестиції у США, і це мені подобається набагато більше», — сказав Трамп.

Наразі незрозуміло, чи взяли країни Перської затоки на себе нові фінансові зобов’язання. За словами джерела, знайомого із ситуацією, щонайменше один уряд регіону заявив, що не погоджувався збільшувати вже наявні інвестиції в обмін на скасування збору за прохід через протоку.

Після заяви Трампа ціни на нафту спочатку знизилися, а потім знову почали зростати. Нафта Brent торгувався приблизно на 2% вище за рівень понеділка — близько $85 за барель.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

12 липня США знову — вже втретє за тиждень — атакувалиІран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита.