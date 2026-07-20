Іран звинуватив США в ударі по недобудованій АЕС та пригрозив відповіддю

Іран звинуватив США в ударі по недобудованій атомній електростанції в Дарховіні на півдні країни та заявив, що дасть «належну відповідь».

Про це написав заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді у соцмережі Х.

За його словами, атака стала «небезпечним нападом на мирну інфраструктуру Ірану», а відповідальність за можливу подальшу ескалацію він поклав на Вашингтон. «Іран вдасться до належних заходів для захисту своїх національних інтересів і безпеки», — заявив Гарібабаді.

Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що перевіряє інформацію про удар. В агентстві зазначили, що АЕС у Дарховіні перебуває на ранньому етапі будівництва, тому атака, ймовірно, не становить радіаційної загрози.

Тим часом Центральне командування США заявило, що завершило девʼяту поспіль хвилю нічних атак по Ірану. Американські військові били по іранських військових командних центрах, ППО, пунктах берегового спостереження, пускових установках ракет і безпілотників, а також по мережі звʼязку.

У CENTCOM кажуть, що ці удари мають ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційні судна та цивільних моряків, які проходять Ормузькою протокою.