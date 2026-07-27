WSJ: США відклали масштабний удар по Ірану через скорочення запасів ракет для ППО

Президент США Дональд Трамп відклав масштабну військову операцію проти Ірану, зокрема через занепокоєння щодо скорочення запасів американських ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

За даними видання, Пентагон був готовий вже в пʼятницю, 24 липня, розпочати серію ударів по Ірану, яка могла тривати до двох тижнів. Однак операцію відклали, щоб дати шанс дипломатичним переговорам і оцінити, як нова військова кампанія вплине на запаси ракет Patriot та інших систем ППО.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн повідомив Білий дім про зменшення запасів перехоплювачів. За словами співрозмовників газети, він вважає, що США здатні відновити масштабні бойові дії проти Ірану, але низькі запаси ППО значно підвищують ризики.

Водночас командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер переконаний, що американські сили можуть впоратися навіть з обмеженими запасами, оскільки нові удари по Ірану мають послабити його здатність запускати великі ракетні залпи.

Президент Дональд Трамп заперечив, що США стикаються з дефіцитом боєприпасів, заявивши, що країна має «набагато більше боєприпасів, ніж будь-хто у світі».

Однак незалежні аналітики оцінюють ситуацію інакше. За підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), від початку війни з Іраном США могли використати щонайменше 1 500 ракет-перехоплювачів Patriot. Це означає, що в арсеналі країни могло залишитися менш ніж 1 000 таких ракет. Експерти попереджають, що подальше виснаження запасів може обмежити здатність США реагувати на інші потенційні конфлікти, зокрема з Китаєм.

Попри паузу в підготовці ударів, Трамп не відмовився від військового сценарію. За інформацією WSJ, адміністрація США продовжує дипломатичні контакти з Іраном за посередництва Оману та Катару, але президент у будь-який момент може ухвалити рішення про відновлення масштабної військової операції.