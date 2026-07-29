Іран уперше після паузи запустив ракети по обʼєктах США на Близькому Сході. Американці вдарили у відповідь

Уночі 29 липня Іран запустив балістичні ракети по американських обʼєктах на Близькому Сході. У відповідь США та Саудівська Аравія атакували цілі в Іраку, повʼязані з Іраном.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у Х.

Там кажуть, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) запустив кілька балістичних ракет, намагаючись здійснити «несподівану атаку на сили США на Близькому Сході». Усі ракети перехопили, а американські військові залишаються напоготові, додали в CENTCOM.

Axios із посиланням на джерела пише, що ракети, ймовірно, летіли в бік американської бази в Йорданії.

Згодом американські військові заявили, що разом зі Збройними силами Саудівської Аравії завдали авіаударів в Іраку по «терористах, повʼязаних з Іраном, яким КВІР наказав атакувати американські війська й енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії». У CENTCOM пояснили: це відповідь на понад 30 атак дронами за останні 72 години.

Атака з боку Ірану по обʼєктах США — перша відтоді, як 24 липня Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».