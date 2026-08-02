Трамп знову відклав масований удар по Ірану та очікує швидкого укладення угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився відкласти масований удар по Ірану на прохання Тегерану та інших країн Близького Сходу, якщо вдасться швидко укласти мирну угоду.

Про це 2 серпня він написав у себе в Truth Social.

«США повністю готові до дій проти Ісламської Республіки Іран, застосовуючи такі масштаби військового тиску, сили та могутності, яких не бачили з часів Другої світової війни. Попри це, Іран та інші країни Близького Сходу щойно звернулися до нас із проханням утриматися від будь-якого нападу, оскільки досягнуто згоди щодо основних положень угоди», — ідеться у заяві Трампа.

За його словами, угода передбачатиме негайне та повне відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Ірану. Якщо її вдасться швидко укласти, то США не завдаватимуть нових ударів по Ірану, додав президент США.

«З огляду на це прохання я погодився — заради майбутнього блага світу, а також виживання успішного і процвітаючого Ірану — скасувати удар за умови, що ми зможемо швидко укласти угоду», — написав Трамп.

Він зазначив, що до цього зобовʼязання приєднується Ізраїль, але офіційно ізраїльська сторона це не підтвердила.

Перед цим WSJ з посиланням на американські офіційні джерела писав, що Трамп віддав наказ про нові масовані атаки на Іран, які мали б розпочатися вже цими вихідними й тривати кілька днів.

Джерела CBS News уточнювали, що нові удари, до яких мали залучити Ізраїль, планували по електростанціях і нафтопереробних заводах.

Після цих повідомлень Іран застеріг США від «авантюрних дій» і пообіцяв рішучу відповідь на нові удари. Зокрема, іранці пригрозили завдати ударів по нафтових родовищах Саудівської Аравії та ОАЕ, а також по газових родовищах Катару й Ізраїлю.