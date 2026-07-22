Сирський більше не головком — Зеленський підписав указ

Також на сайті ОП вже зʼявились укази про звільнення Андрія Гнатова з посади начальника Генштабу та призначення на це місце Ігоря Скибюка.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце іншим указом призначили Михайла Драпатого.

Кадрові зміни

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів у різних містах України. Мітингувальники також просили зняти з посади Олександра Сирського.

Федоров після відставки заявив про конфлікт із Сирським і сказав, що той блокував ініціативи Міноборони. Зеленський підтвердив, що їхній конфлікт мав «системний» характер, тоді як Сирський назвав заяви про суперечку несподіванкою.

Колишній в. о. керівника СБУ Євгеній Хмара офіційно став в. о. міністра оборони 20 липня. Також Хмару призначили заступником міністра оборони.

Вчора, 21 липня, президент Зеленський оголосив, що призначить головкомом Михайла Драпатого замість Олександра Сирського. До цього Драпатий був командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ та заступником керівника Генштабу.

Сьогодні президент оголосив про заміну начальника Генштабу ЗСУ. За його словами, Скибюк — досвідчений військовий, з яким Драпатий пліч-о-пліч захищав Україну. До цього він був заступником Гнатова.