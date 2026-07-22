Новим начальником Генштабу ЗСУ стане Ігор Скибюк

Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України замість Андрія Гнатова стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Скибюк — дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач Михайло Драпатий пліч-о-пліч захищав Україну. До цього Скибюк був заступником начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Ще раніше він командував Десантно-штурмовими військами, а на початку вторгнення РФ був командиром 80 окремої десантно-штурмової бригади. Саме ця бригада визволяла Ізюм, за що Скибюка згодом нагородили званням Героя України.

Президент також додав, що вже є рішення, як продовжать службу після відставки Гнатов та головком Олександр Сирський — однак не уточнив, які посади вони обіймуть.

Крім того, Зеленський розповів, що пріоритет української армії зараз — це ефективна мобілізація. Також президент наголосив, що необхідно розвивати кіберсили, готувати воїнів і посилювати підрозділи, а також розвивати корпусну систему війська.

Кадрові зміни

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів у різних містах України. Мітингувальники просили зняти Сирського з посади та повернути Федорова.

Федоров після відставки заявив про конфлікт із Сирським і сказав, що той блокував ініціативи Міноборони. Зеленський підтвердив, що їхній конфлікт мав «системний» характер, тоді як Сирський назвав заяви про суперечку несподіванкою.

Колишній в. о. керівника СБУ Євгеній Хмара офіційно став в. о. міністра оборони 20 липня. Також Хмару призначили заступником міністра оборони.

Вчора, 21 липня, президент Зеленський оголосив, що призначить головкомом Михайла Драпатого замість Олександра Сирського. До цього Драпатий був командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ та заступником керівника Генштабу.