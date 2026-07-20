Євгеній Хмара офіційно став в. о. міністра оборони

Колишній в. о. керівника СБУ Євгеній Хмара відсьогодні офіційно став в. о. міністра оборони.

Відповідні розпорядження опублікували на сайті уряду.

Хмару призначили заступником міністра та поклали на нього обовʼязки в. о. міністра. Розпорядження датуються 17 липня, але чинними вони стали лише сьогодні.

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Відставка уряду та протести за Федорова

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду і керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів по всій Україні, які тривають вже пʼятий день.

Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

16 липня Верховна Рада проголосувала за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.