Новим премʼєром стане Сергій Корецький. За нього проголосували понад 280 нардепів

Новим премʼєр-міністром України стане Сергій Корецький — голова правління «Нафтогазу». За це проголосували 289 депутатів, один був проти.
У виступі в Раді Корецький назвав такі напрями своєї програми на посаді: підготовка до зими та підтримка бізнесу, соцзахист для прифронтових громад, підтримка ВПО та ветеранів, прозорість у роботі уряду і масштабування оборонки. Також він заявив, що Україна має вступити в ЄС — це основний напрям роботи уряду.
Він складе присягу після призначення уряду.
Напередодні кандидатуру Корецького на посаду голови уряду запропонував президент Володимир Зеленський. Це сталось після того, як Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади премʼєрки України. Тоді Зеленський анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять.
Після цього Зеленський провів зустрічі з головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром МВС Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим і першим віцепремʼєром — міністром енергетики Денисом Шмигалем.
- Корецький очолив правління «Нафтогазу» у 2025 році, до того керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта». Також він понад 20 років працював у групі компаній «Континіум» — очолював мережу АЗС WOG.