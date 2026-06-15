Ynet: Ізраїль продовжить операції в Лівані, попри договір США та Ірану

Ізраїль продовжить операції в Лівані проти терористів «Хезболли», попри мирну угоду США та Ірану.

Про це пише ізраїльське медіа Ynet з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погоджується з умовами американсько-іранської угоди щодо Лівану та продовжить воювати проти терористів «Хезболли».

Більшість членів уряду підтримали його курс. Водночас міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич запропонував бити лише по ліванській території, а не іранський.

Він вважає, це допоможе вдавати, що Ізраїль не підриває дипломатію президента США Дональда Трампа, але водночас Ізраїль збереже свободу дій проти «Хезболли».

Ізраїль називає пункт угоди про Ліван своєю «червоною лінією». У країні хочуть зберегти можливість бити по цілях «Хезболли», щоб захистити населені пункти на півночі країни та не допустити відновлення сил угруповання біля кордону.