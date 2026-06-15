США та Іран досягли угоди. Американці зняли блокаду Ормузької протоки

Премʼєр Пакистану Шехбаз Шаріф написав в X, що США та Іран досягли угоди. Обидві сторони оголосили про зупинку вогню на всіх фронтах, включно з Ліваном. Офіційно документи підпишуть у пʼятницю в Швейцарії.
Дональд Трамп підтвердив це у Truth Social. Він оголосив, що США знімають блокаду з Ормузької протоки, яку встановлювали для суден, що заходять в іранські порти.
«Запускайте двигуни. Нехай нафта тече», — написав Трамп.
- Вдень 14 червня Ізраїль вдарив по ліванській «Хезболлі» у південному передмісті Бейруту Дахʼї. Це назвали відповіддю на те, що повітряні обʼєкти залетіли у небо Ізраїлю з боку Лівану. Після цього Дональд Трамп у короткому телефонному інтервʼю ізраїльському журналісту Axios Бараку Равіду сказав, що після атак передав нецензурне повідомлення премʼєру Нетаньягу, що в того «взагалі немає мізків». За словами Трампа, удар стався за годину до того, як США та Іран мали підписати угоду, і це його дуже розлютило. Проте він казав вірить, що документ підпишуть сьогодні — 14 червня.