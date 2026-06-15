США та Іран досягли угоди. Американці зняли блокаду Ормузької протоки

Премʼєр Пакистану Шехбаз Шаріф написав в X, що США та Іран досягли угоди. Обидві сторони оголосили про зупинку вогню на всіх фронтах, включно з Ліваном. Офіційно документи підпишуть у пʼятницю в Швейцарії.

Дональд Трамп підтвердив це у Truth Social. Він оголосив, що США знімають блокаду з Ормузької протоки, яку встановлювали для суден, що заходять в іранські порти.

«Запускайте двигуни. Нехай нафта тече», — написав Трамп.