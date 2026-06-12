Іран не створюватиме ядерної зброї, а США знімуть санкції та морську блокаду. Що передбачає мирна угода між країнами

США та Іран узгодили 14-пунктний меморандум про взаємопорозуміння, який стане першим кроком до остаточної мирної угоди.

Його повний текст опублікувало іранське медіа Mehr.

Ось що передбачає цей меморандум:

1. Негайне та остаточне припинення бойових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном.

2. США обіцяють не втручатися у внутрішні справи Ірану та поважати суверенітет країни.

3. Морську блокаду знімають протягом 30 днів.

4. США виводять війська з регіонів навколо Ірану.

5. Ормузьку протоку відкривають протягом 30 днів на умовах, визначених Іраном.

6. США зупиняють санкції на продаж нафти, нафтохімії, Іран має доступ до фінансових ресурсів.

7. США та союзники мають подати план відновлення Ірану на суму щонайменше $300 млрд.

8. Країни матимуть 60 днів для переговорів про фінальну угоду, яка охоплює ядерну програму, повне скасування санкцій.

9. Іран зобовʼяжеться за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї не створювати ядерної зброї.

10. США під час переговорів не збільшують військову присутність у регіоні та не вводять нові санкції.

11. Іранські активи в обсязі $24 млрд розморозять.

12. Зʼявиться механізм контролю виконання угоди.

13. Фінальна угода має бути затверджена резолюцією Ради безпеки ООН.

14. Фінальні переговори не почнуться до розмороження половини активів Ірану, зупинки нафтових санкцій та зняття морської блокади. Вони стосуватимуться лише долі збагаченого урану та ядерної програми, скасування санкцій та економічного відновлення Ірану.

При цьому питання ракетної програми, підтримки «груп опору» (так Іран називає своїх маріонеток, як-от «Хезболла» в Лівані чи хусити в Ємені) виключаються з переговорів.

Раніше президент США Дональд Трамп запевняв, що цей меморандум США та Іран підпишуть уже цими вихідними. За день до цього він анонсував «дуже сильний» удар по Ірану та пригрозив, що Штати візьмуть під контроль острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури. Пізніше ввечері він скасував удар, заявивши, що мирні переговори вийшли на найвищий рівень іранського керівництва.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакуватиІран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти. Зокрема, 3 червня іранські дрони вдарили по аеропорту в Кувейті, через що загинула одна людина та призупинили комерційні рейси. В Ірані казали, що били по американській базі в Кувейті.

У ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванському Бейруту, яку Тегеран пояснював відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».