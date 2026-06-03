Іран вдарив по американській базі в Кувейті

Іран повідомив, що вдарив по «ворожій базі» в Кувейті та атакував Бахрейн.

Про це пише CNN.

Після удару США по нафтовому танкеру, який рухався до іранського острова Харг, Іран у відповідь заявив, що вдарить по судну під ліберійським прапором.

Окрім того, США вдарили по іранській військовій наземній станції управління на острові Кешм біля Ормузької протоки, після чого Тегеран вдарив по Кувейту і Бахрейну.

За інформацією Ірану, ціллю були американська авіаційна і вертолітна бази та штаб-квартира Пʼятого флоту США в Бахрейні. У Вашингтоні заявили, що всі іранські ракети та дрони або перехопили, або вони не досягли цілей.