Трамп відкладає заплановані на завтра атаки по Ірану після прохань лідерів країн Перської затоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає заплановані на завтра атаки по Ірану після прохань лідерів країн Перської затоки.

Про це американський президент написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, лідери Катару, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів попросили його утриматися від атаки, оскільки зараз тривають «серйозні переговори» щодо Ірану.

Трамп заявив, що через повагу наказав міністру оборони США Піту Гегсету та американським військовим не проводити заплановану атаку. Водночас він доручив бути готовими до повномасштабного нападу у будь-який момент, якщо сторони не досягнуть угоди.

Американський президент також наголосив, що майбутня домовленість має передбачати відсутність ядерної зброї в Ірану.

Напередодні NYT з посиланням на джерела писав про те, що США та Ізраїль проводять підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня.