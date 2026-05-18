NYT: США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану вже цього тижня

США та Ізраїль проводять підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. Це може стати найбільшою військовою активністю з моменту оголошення припинення вогню минулого місяця.

Про це пише NYT з посиланням на джерела.

Двоє співрозмовників із країн Близького Сходу заявили про сценарій ударів з повітря. Водночас військові аналітики вважають, що бомбардування навряд чи змусять Тегеран погодитися на вимоги Вашингтону.

Також країни розглядають операцію за участі спецпідрозділів для захоплення запасів високозбагаченого урану, який Іран може використати для створення ядерної зброї.

Проте такий рейд може поставити під загрозу життя американських військових, що ще більше послабить внутрішню підтримку у США війни проти Ірану.