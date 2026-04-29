Пентагон: Війна з Іраном коштувала США $25 млрд

Джул Герст, який виконує обовʼязки фінансового контролера в Пентагоні, заявив, що війна США проти Ірану коштувала їм $25 мільярдів. Це перша офіційна оцінка американських витрат на цю війну.

Його слова передає Reuters.

За шість місяців до виборів у Конгрес Демократична партія намагається повʼязати непопулярну війну в Ірані з питанням доступності коштів. Герст повідомив законодавцям Комітету з питань збройних сил Палати представників, що більшу частину цих грошей витратили на боєприпаси.

Він не уточнив, що включала ця оцінка витрат і чи врахувала вона прогнозовані витрати на відновлення і ремонт інфраструктури баз на Близькому Сході, пошкоджених під час війни. У березні джерело повідомило Reuters, що перші шість днів війни, за оцінками Білого дому, коштували Сполученим Штатам щонайменше $11,3 мільярда.

Витрати на війну у $25 мільярдів дорівнюють усьому бюджету NASA на цей рік.