Трамп продовжив перемирʼя з Іраном, бо його «попросили» пакистанці

Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції і закінчать дискусії.

За словами президента США, уряд Ірану серйозно розколотий, і тому іранські лідери не можуть узгодити єдину позицію. Продовжити припинення вогню його попросили пакистанські посередники: фельдмаршал, начальник Генштабу Збройних сил Пакистану Асім Мунір і премʼєр-міністр Шехбаз Шаріф.

Американська блокада Ормузької протоки залишатиметься в силі. Вона спрямована на судна, чий маршрут включає іранські порти чи прибережну зону.

Перемирʼя мало закінчитись цієї ночі, адже пройшло вже два тижні від припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Незадовго до заяви Трампа іранське медіа Tasnim, повʼязане з Корпусом вартових ісламської революції, написало, що Іран не відправлятиме представників на перемовини в Ісламабад у середу. Також американські медіа, зокрема The New York Times, із посиланням на джерело писали, що поїздку на переговори відклав віцепрезидент США Джей Ді Венс.