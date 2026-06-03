Американські військові вдарили по нафтовому танкеру, що йшов до Ірану в Перській затоці

Американські військові вдарили по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, що прямував до Ірану через Перську затоку.

Про це повідомило Центральне командування США.

Судно Lexie рухалось до острова Харг, а екіпаж неодноразово проігнорував попередження американських військ. Зрештою США вдарили по ньому ракетою Hellfire — влучили по машинному відділенню.

Під час морської блокади Ірану, яка почалась 13 квітня, Вашингтон вивів із ладу шість комерційних суден і змусив змінити курс або повернутися до іранських портів ще 122 кораблі.