Іран погрожує поширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки

У середу, 20 квітня, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США знову битимуть по Ірану.

Про це пише Reuters.

«Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону», — цитують іранські медіа заяву КВІР.

Таке попередження пролунало після того, як президент США Дональд Трамп 18 травня заявив, що був «за годину» від рішення поновити бомбардування Ірану, але відклав його заради дипломатії.

Через шість тижнів після того, як Трамп призупинив операцію «Епічна лють», щоб укласти перемир’я, переговори про припинення війни між США та Іраном зайшли в глухий кут.

Іран цього тижня передав Вашингтону нові пропозиції, однак вони повторюють вимоги, які раніше вже відхиляв Трамп: контроль над Ормузькою протокою, компенсації за збитки від війни, зняття санкцій, розмороження активів і виведення американських військ із регіону.

На тлі конфлікту Іран продовжує частково блокувати Ормузьку протоку — ключовий маршрут для світових поставок нафти. Через це судноплавство в регіоні різко скоротилося: за даними агентства з моніторингу судноплавства Lloyd’s List, минулого тижня протокою пройшли лише 54 судна проти приблизно 140 на день до початку війни.