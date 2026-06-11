Трамп анонсував дуже сильний удар по Ірану цієї ночі

Президент Дональд Трамп анонсував, що цієї ночі США завдадуть дуже сильного удару по Ірану.

Про це він написав у Truth Social.

«У недалекому майбутньому ми візьмемо під контроль острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури й встановимо повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками — так само, як ми зробили це з Венесуелою, що чудово працює і для Венесуели, і для Сполучених Штатів Америки», — додав він.

У ніч проти 11 березня США знову вдарили по Ірану. Той у відповідь атакував країни Близького Сходу. Під атакою були іранські засоби спостереження, системи звʼязку та протиповітряної оборони.

Через це ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель. Фʼючерси на нафту марки Brent сягнули $94,58 за барель, а на WTI — $91,74.