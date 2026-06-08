Вночі Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — ЦАХАЛ вдарив у відповідь

Вночі Іран уперше з перемирʼя 8 квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами. Ізраїль вдарив у відповідь.

Про це пише The Times of Israel.

Спочатку Ізраїль повідомляв про дві балістичні ракети, запущені з території Ірану. Згодом стало відомо, що летіли щонайменше десять ракет.

За даними ізраїльських військових, усі цілі перехопила ППО або вони впали на відкритій місцевості. Інформації про постраждалих чи руйнування немає.

Після атаки Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що удар був «попередженням» для Ізраїлю та США. Там пригрозили масштабнішою відповіддю по американських та ізраїльських цілях у регіоні, якщо «агресія» повториться.

У відповідь Ізраїль атакував Іран, повідомили військові ізраїльської армії, які вдарили по кількох цілях на нафтохімічному комплексі в Махшахрі на південному заході Ірану. Водночас зранку Іран продовжив атакувати Ізраїль.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти. Зокрема, 3 червня іранські дрони вдарили по аеропорту в Кувейті, через що загинула одна людина та призупинили комерційні рейси. В Ірані казали, що били по американській базі в Кувейті.

У звʼязку із загостренням конфлікту на Близькому Сході під час перемовин між Тегераном і Вашингтоном ціни на нафту знову виросли.