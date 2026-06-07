Лист Зеленського Путіну, російський удар по ЧАЕС і обмін полоненими. Головне за тиждень

Цього тижня президент Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, росіяни вдарили дроном «Герань-2» по ядерному сховищу на ЧАЕС, а до України з полону повернулися ще 185 військових і один цивільний.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Лист Путіну від Зеленського

Президент Володимир Зеленський 4 червня написав відкритого листа Путіну і запропонував зустрітися, щоб закінчити війну. Український президент заявив, що Україна готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх» і готова припинити вогонь повністю, коли триватимуть перемовини. За його словами, це можуть забезпечити США.

У відповідь Путін заявив, що прочитав лист, але «не бачить сенсу» в зустрічі між лідерами. За словами російського диктатора, спочатку потрібно закінчити війну, а вже потім провести зустріч. Також Путін зауважив, що лист Зеленського був «з елементами хамства».

Російський удар по ЧАЕС

Атака по сховищу відпрацьованого ядерного палива сталась вночі 7 червня. Безпілотник поцілив по майданчику сховища та частково зруйнував будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося). Сталася пожежа, її ліквідували, постраждалих не було.

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Згодом СБУ заявила, що відкрила справу за фактом воєнного злочину через російський удар, а представники МАГАТЕ пообіцяли відвідати Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобиля.

Обмін полоненими

До України з російського полону 5 червня повернулися ще 185 військових і один цивільний. Серед звільнених були воїни Збройних сил України, Нацгвардії та ДПСУ — солдати, сержанти й офіцери.

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Це військовослужбовці, які діяли в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Вдалося повернути й тих військових, які потрапили в полон ще у 2022 році.

Атака на Санкт-Петербург

Українські дрони вночі 6 червня атакували Санкт-Петербург — під ударом були арсенали Військово-морського флоту Росії та база в порту Кронштадт. Це приблизно за тисячу кілометрів від України.

На цій базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, ремонтні доки та суднобудівні потужності. Після удару там зайнялася пожежа. Уночі 3 червня кораблі та інші обʼєкти в порту Кронштадт теж були під ударом українських дронів.

Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно Caffa

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих Росією територій.

Поліція та берегова охорона Швеції затримали судно Caffa біля південного узбережжя країни в березні. За версією слідства, судно ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан.

Україна попросила вибачення в Греції через морський дрон

Україна попросила вибачення у Греції через інцидент з морським дроном. 8 травня грецькі рибалки помітили дрон поблизу острова Лефкада. Спершу країна стверджувала, що це український дрон Magura V5, потім — що «Мамай», який перевозив приблизно 100 кг вибухівки. Водночас у МЗС України спершу не підтвердили, що знайдений дрон — український, але заявили, що готові розслідувати інцидент.

Греція вимагала вибачень від України через інцидент з морським дроном. Міноборони казало, що безпілотник загрожував цивільному судноплавству і міг призвести до жертв. Згодом Греція направила Україні офіційний дипломатичний протест.

США ухвалили законопроєкт про допомогу Україні та санкції проти РФ

Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансову допомогу Україні та санкції проти економіки Росії. Закон вніс демократ Грегор Міксом.

Допомога передбачає понад $1 мільярд безпекової допомоги та коштів на відновлення, а також $8 мільярдів для оборонних позик. 226 представників Палати проголосували за, ще 195 були проти. Тепер законопроєкт йде до Сенату США, де він має набрати 60 голосів.