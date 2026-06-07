Росія вдарила по будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині

Російський дрон вночі атакував будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке розташоване в зоні відчуження на Київщині.
Про це повідомив «Енергоатом».
Безпілотник поцілив по майданчику сховища та частково зруйнував будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося). Сталася пожежа, її вже ліквідували.
Радіаційний стан на майданчику залишається в нормі. Постраждалих серед персоналу також немає.
У Міненерго наголосили, що ця атака — безпрецедентна загроза ядерній та радіаційній безпеці.
«Такі дії створюють ризики пошкодження критично важливих систем, від яких залежить безпечне зберігання ядерних матеріалів, та є грубим порушенням міжнародного права, принципів ядерної безпеки та основоположних принципів МАГАТЕ», — додали в міністерстві.
- У ніч проти 7 червня росіяни запустили по Україні 236 дронів. ППО знешкодила 215 з них.