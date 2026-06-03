Українські війська вдарили по заводу «Прогрес» та аеродрому «Саки»

Українські підрозділи вдарили по заводу «Прогрес» у Тамбовській області та аеродрому «Саки» в Криму. На підприємстві спалахнула пожежа.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Під ударом також були кораблі та інші обʼєкти в порту Кронштадт — наслідки уточнюються.
Серед іншого, під ударами були радіотехнічна система ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі «Саки» і склади росіян на Донеччині та Луганщині.
За даними Генштабу, через атаку 2 червня на НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї пошкоджено установки первинної переробки нафти та два резервуари, а на нафтоперекачувальній станції «Зензеватка» у Волгоградській області зупинилась перекачка нафти.
Також 30 травня було знищено укриття особового складу російських військ на ТОТ Запорізької області.
- Ще українські підрозділи вдарили по одному з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі в порту Санкт-Петербурга, що за 1 100 кілометрів від України.