Українські війська вдарили по заводу «Прогрес» та аеродрому «Саки»

Українські підрозділи вдарили по заводу «Прогрес» у Тамбовській області та аеродрому «Саки» в Криму. На підприємстві спалахнула пожежа.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Під ударом також були кораблі та інші обʼєкти в порту Кронштадт — наслідки уточнюються.

Серед іншого, під ударами були радіотехнічна система ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі «Саки» і склади росіян на Донеччині та Луганщині.

За даними Генштабу, через атаку 2 червня на НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї пошкоджено установки первинної переробки нафти та два резервуари, а на нафтоперекачувальній станції «Зензеватка» у Волгоградській області зупинилась перекачка нафти.

Також 30 травня було знищено укриття особового складу російських військ на ТОТ Запорізької області.