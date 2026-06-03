Українські дрони вдарили по порту Санкт-Петербурга та заводу в Тамбовській області

Українські підрозділи вдарили по одному з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі в порту Санкт-Петербурга, що за 1 100 кілометрів від України.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій та президент Володимир Зеленський.

На місці атаки спалахнула пожежа. Нафтовий термінал має пропускну спроможність у 12,5 мільйона тонн на рік. Через нього проходять нафта, нафтопродукти, зріджений природній газ та інші рідкі хімічні речовини. Також підсанкційний обʼєкт має 31 резервуар загальним обʼємом 324 000 кубометрів.

Також під удар потрапило підприємство в Тамбовській області, що майже за 600 кілометрів від лінії фронту. Воно залучене у виробництво зброї. У медіа писали, що йдеться про завод «Прогрес», де виготовляють обладнання для ракет та авіації.

Ще українські дрони атакували цілі на Кронштадтській базі.