В Україну з російського полону повернулись ще 185 військових

До України з російського полону повернулися ще 185 військових та один цивільний.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених — воїни Збройних сил України, Нацгвардії та ДПСУ. Це солдати, сержанти й офіцери.

Також серед них є військовослужбовці, які діяли в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Вдалося повернути і тих військових, які потрапили в полон ще у 2022 році.

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За словами керівника ОП Кирила Буданова, обміну посприяли ОАЕ та США.

У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що під час 75-го обміну в Україну також повернувся цивільний, який перебував у полоні з 2022 року. Наймолодшому зі звільнених — 26 років, найстаршому — 62. Серед звільнених — два офіцери.

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«Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», — додали в Коордштабі.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що усі звільнені були офіційно підтверджені як військовополонені через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. У 15 з повернутих українців день народження буде в цьому місяці.

Також серед звільнених сьогодні військових — батько і син. Вони служили в одній бригаді та потрапили у полон у 2022 році з різницею в один день.