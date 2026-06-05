В Україну з російського полону повернулись ще 185 військових

До України з російського полону повернулися ще 185 військових та один цивільний.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед звільнених — воїни Збройних сил України, Нацгвардії та ДПСУ. Це солдати, сержанти й офіцери.
Також серед них є військовослужбовці, які діяли в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Вдалося повернути і тих військових, які потрапили в полон ще у 2022 році.
За словами керівника ОП Кирила Буданова, обміну посприяли ОАЕ та США.
У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що під час 75-го обміну в Україну також повернувся цивільний, який перебував у полоні з 2022 року. Наймолодшому зі звільнених — 26 років, найстаршому — 62. Серед звільнених — два офіцери.
«Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», — додали в Коордштабі.
Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що усі звільнені були офіційно підтверджені як військовополонені через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. У 15 з повернутих українців день народження буде в цьому місяці.
Також серед звільнених сьогодні військових — батько і син. Вони служили в одній бригаді та потрапили у полон у 2022 році з різницею в один день.
- 15 травня до України з російського полону повернулися 205 військових у межах першого етапу обміну 1 000 на 1 000.