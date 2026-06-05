Путін відповів на лист Зеленського, що «не бачить сенсу» в зустрічі з ним

Путін заявив, що прочитав лист президента Володимира Зеленського, але «не бачить сенсу» в зустрічі між лідерами.

Про це пишуть російські медіа.

За словами Путіна, спочатку потрібно закінчити війну, а вже потім провести зустріч. Також Путін зауважив, що лист Зеленського був «з елементами хамства».

Водночас російський диктатор сказав, що Зеленському слід «не боятися йти на вибори, а не узурповувати владу». Сам Путін при владі уже понад 25 років.

Також Путін заявив, що неназваний російський бізнесмен буцімто їздив на зустріч із Зеленським до Києва, де український президент просив про зустріч з Путіним.