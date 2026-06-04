Президент Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну та запропонував зустріч, щоб закінчити війну.

Про це стало відомо із сайту Офісу президента, де опублікували лист.

У ньому український президент пропонує закінчити війну та провести зустріч з Путіним. За його словами, є країни які готові прийняти цю зустріч, зокрема Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу.

«Лінія фронту зараз — це лінія, з якої має початися дипломатія», — написав Зеленський.

Президент пропонує формат майбутньої зустрічі щодо завершення війни: спочатку Україна та Росія, потім інші учасники — насамперед Європа та США для гарантій безпеки.

Також Зеленський пише, що Україна готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх» та готова припинити вогонь повністю для часу, коли триватимуть перемовини. Це можуть забезпечити США.

Крім того, президент підкреслив, що українська розвідка має дані про плани Росії продовжувати війну у 2027—2028 роках та втягувати в неї Білорусь.

Ще президент наголосив, що треба зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, яких вивезли протягом війни. А також наголосив, що Росія не захопить Донецьку область цього року, бо регулярно переносить терміни окупації.

Водночас керівник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали та очікуватиме відповіді.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путіну відзвітують про лист пізніше. Також Пєсков повторив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, він може приїхати до Москви, пишуть російські медіа.

Переговори України, Росії та США

Перші прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів перемовники тоді не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на найвищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

На початку квітня Зеленський заявив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для переговорів на рівні технічних груп. Цей формат — альтернатива тристоронній зустрічі за участі РФ, яку поки не можуть провести через війну на Близькому Сході. При цьому Зеленський не вважає, що переговори зайшли у глухий кут, і наполягає, що необхідно продовжити тристоронні зустрічі.