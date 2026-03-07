Швеція перехопила тіньовий танкер РФ у Балтійському морі

Шведська берегова охорона взяла під контроль судно, яке підозрюють у належності до тіньового флоту Росії. Танкер йшов під прапором Гвінеї, однак його можуть вважати судном без громадянства.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався 6 березня у водах Швеції в Балтійському морі біля міста Треллеборг. За даними берегової охорони, о 15:50 судно взяли під контроль через «незрозумілий статус прапора».

Йдеться про вантажне судно Caffa, яке, за інформацією сервісу відстеження суден MarineTraffic, завдовжки близько 96 метрів. Формально воно йшло під прапором Гвінеї, але шведська сторона заявила, що за законом вважає його судном без громадянства.

Поліція Швеції підозрює, що корабель використовував фальшивий прапор. Також міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив, що судно — в санкційному списку України.

За його словами, структура власності корабля незрозуміла, а також є підозри, що судно може бути незастрахованим. Болін додав, що цього літа судно, ймовірно, змінило прапор — із російського на гвінейський.

Берегова охорона Швеції почала попереднє розслідування за підозрою в порушенні морського законодавства, зокрема щодо придатності судна до плавання.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Уже в січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель із 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.