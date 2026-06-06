За 1 000 км від кордону. Українські дрони вночі атакували нафтобазу на Кубані, арсенали ВМФ Росії та військову базу в Кронштадті

Українські дрони вночі 6 червня атакували Санкт-Петербург — під ударом були арсенали Військово-морського флоту Росії і база в порту Кронштадт. Це приблизно за тисячу кілометрів від України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У Силах спецоперацій уточнили, що вдарили дронами по військово-морській базі Балтійського флоту РФ «Кронштадт» поблизу Санкт-Петербурга.

На цій базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, ремонтні доки та суднобудівні потужності. Після удару там зайнялася пожежа. Уночі 3 червня кораблі та інші обʼєкти в порту Кронштадт теж були під ударом українських дронів.

Крім того, безпілотники подолали приблизно 500 кілометрів до Краснодарського краю і вдарили там по нафтобазі. Перед цим у мережі публікували кадри масштабної пожежі на нафтобазі в Усть-Лабінську на Кубані.

Зеленський зазначив, що ці атаки — результати спільної роботи воїнів Збройних сил, Служби безпеки та Головного управління Міноборони України.

«Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію», — зазначив Зеленський.