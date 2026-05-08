У територіальних водах Греції виявили український морський дрон Magura V5

У Греції біля острова Лефкада в Іонічному морі виявили український морський дрон Magura V5.

Про це повідомляє грецьке видання eKathimerini.

За попередніми даними, безпілотник мав детонатори, проте вибухівки не було. Грецька влада має кілька припущень, зокрема що дрон могли використовувати контрабандисти або його хотіли застосувати для боротьби з тіньовим флотом РФ.

У Греції розпочали розслідування.

Що відомо про дрон Magura V5

Magura V5 — багатоцільовий морський безпілотник. Дрон здатний вести розвідку, патрулювання, виконувати пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.

Його довжина становить 5,5 метра, а ширина — 1,5. Максимальна швидкість сягає понад 77 км/год. Апарат може нести до 320 кг навантаження і працювати в радіусі 830 кілометрів.