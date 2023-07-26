Україна представила свій надводний безпілотник MAGURA V5 на оборонній виставці в Туреччині

Україна представила новий надводний безпілотник MAGURA V5 на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Туреччині.
Про це пише «Промисловий портал».
MAGURA V5 розшифровується як морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат. Він є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління. Його представило державне підприємство «СпецТехноЕкспорт».
Дрон здатний виконувати розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.
Його довжина становить 5,5 м, а ширина — 1,5 м. Максимальна швидкість сягає понад 77 км/год. Апарат може нести до 320 кг навантаження і працювати в радіусі 830 км.
- Україна вже застосовує надводні безпілотники для атак. 11 листопада 2022 року Міністерство цифрової трансформації офіційно запустило кампанію збору коштів на такі безпілотники. Це сталося після атаки на кораблі Чорноморського флоту росії в Криму 29 жовтня.
- У коментарі «Бабелю» в Мінцифри розповіли, що контрактують дрони у засекреченого українського виробника. Сама розробка теж секретна. У відомстві додали, що такі морські дрони можуть вести дальню розвідку, супроводжувати та підтримувати бойові кораблі, конвоювати торгові судна, а також корегувати вогонь і здійснювати самостійні атаки.