«Наслідок обставин від агресії Росії». Україна перепросила у Греції за морський дрон біля острова Лефкада

Україна попросила вибачення у Греції через інцидент із морським дроном, який виявили біля узбережжя острова Лефкада на початку травня.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він подякував Греції та грецькому народу за «непохитну підтримку» України після повномасштабного вторгнення Росії й додав, що Київ високо цінує дружні відносини з Афінами.

Тихий зазначив: як для України, так і для Греції спільне занепокоєння становлять виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській, а також діяльність російського тіньового флоту.

За словами речника МЗС, Україна віддана нормам міжнародного права і принципам цивільної морської безпеки та зацікавлена в тому, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

«У цьому контексті українська сторона висловлює свої вибачення за інцидент, наголошуючи, що він став наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України», — додав Тихий.

Він також зазначив, що українська сторона переконана, що цей інцидент, як і подібні випадки в інших регіонах, показує, що триваюча війна Росії проти України загрожує «не лише нашій країні, але й сусіднім дружнім державам, Європі та світу загалом».