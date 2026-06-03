Греція направила Україні дипломатичну ноту протесту через морський дрон із вибухівкою

Греція направила Україні офіційний дипломатичний протест через морський дрон із вибухівкою, який виявили біля узбережжя острова Лефкада.

Про це повідомляє Kathimerini з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ Греції Лану Зохіу.

Про плани висловити протест Києву глава МЗС Греції Георгіос Герапетрітіс повідомив очільниці європейської дипломатії Каї Каллас.

У Греції заявили, що проведені перевірки буцімто підтвердили українське походження дрона. Також там стверджують, що апарат міг бути частиною ширшої операції проти суден Росії.

Афіни очікують, що Україна визнає помилку та виведе усі бойові морські дрони з Середземного моря.