Обмін полоненими, відновлення роботи «Дружби» і кредит на €90 млрд від ЄС. Головне за тиждень

Цього тижня росіяни Україна і Росія провели 73 обмін полоненими, нафтопровід «Дружба» відновив свою роботу, а Європейський Союз ухвалив кредит на €90 мільярдів для України і 20-й пакет санкцій проти РФ.
«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.
Росіяни атакували будинок Сергія «Флеша» Бескрестнова
В ніч проти понеділка, 20 квітня, росіяни запустили пʼять керованих реактивних «Шахедів» по будинку радника міністра оборони України Сергія «Флеша» Бескрестнова. Один з дронів врізався в стіну його будинку — зруйнував дім і понівечів машини, які були на території. Сам «Флеш» отримав поранення, каже, що лежить у гіпсі, і, схоже, буде в гіпсі ще довго.
«Дружба» відновила роботу
У вівторок, 21 квітня, президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт української ділянки нафтопроводу «Дружба» завершений. Вранці 22 квітня там почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою — вже наступного дня нафту почали отримувати Словаччина і Угорщина. Це єдині країни Європейського Союзу, які продовжують купувати російську нафту.
З кінця січня Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через російські атаки. Зі свого боку, Угорщина й Словаччина заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».
Після цього Угорщина заблокувала позику на €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». У березні Україна погодилася, щоб ЄС допоміг його відремонтувати.
Суд обрав запобіжні заходи поліцейським, яких підозрюють у втечі під час стрілянини в Києві
Поліцейських Михайла Дробницького і Анну Дудіну, які прибули на виклик під час стрілянини в Голосіївському районі Києва, підозрюють у службовій недбалості. У вівторок, 21 квітня, Печерський суд столиці відправив їх на 60 діб у СІЗО з альтернативою застави 266 тисяч гривень. Обоє правоохоронців своєї вини не визнали. Наступного дня за них внесли заставу.
Журналісти «Слідство.Інфо» зʼясували, що Дудіна насправді працює в поліції не патрульною, а старшою інспекторкою з питань житлового забезпечення. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві понад 60% патрульних. Також під час подій Революції гідності Дудіна була медикинею на Майдані. За першою освітою вона реабілітолог.
ЄС погодив кредит для України і 20-й пакет санкцій
У четвер, 23 квітня, Рада Європейського Союзу затвердила кредит для України на €90 мільярдів і 20-й пакет санкцій проти Росії. Приводом для цього стало відновлення роботи «Дружби» — «Угорщина» зняла вето з кредиту, а Словаччина припинила блокувати санкції.
У Раді ЄС додали, що перші виплати за кредитом почнуться якомога швидше — в другому кварталі 2026 року. Зеленський раніше казав, що Україна розраховує отримати перший транш кредиту від ЄС до кінця травня — початку червня.
€30 мільярдів підуть на макроекономічну підтримку, решта — на оборону. Президент наголосив, що кошти направлять, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку в Україні ще не виробляють, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.
У Мінфіні додали, що кредит розрахований на 2026—2027 роки. Цього року, як очікується, Україна отримає €16,7 мільярда на бюджетну підтримку та €28,3 мільярда на оборонні потреби.
Щодо 20-го пакета санкцій, то ось що він передбачає:
- Тіньовий флот. До списку додали ще 46 суден, загалом їх уже 632. Танкерам заборонено доступ до портів ЄС.
- Порти. Під санкції потрапили два російських порти — Мурманськ і Туапсе, а також нафтовий термінал «Карімун» в Індонезії, який допомагав обходити обмеження на російську нафту.
- Фінанси. Пакет включає повну заборону на транзакції з двадцятьма російськими банками, а також із чотирма фінансовими установами в третіх країнах. Під санкції потрапили і зареєстровані в Росії криптоплатформи.
- Військово-промисловий комплекс. Під обмеженнями тепер 58 російських компаній і людей, пов’язаних із виробництвом зброї, а також 16 компаній з Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі.
- Торгівля. Нові заборони на експорт технологій і товарів (на понад €360 млн) та імпорт російської сировини (на понад €570 млн). Вперше застосували інструмент протидії обходу санкцій — заборонено експорт окремого обладнання до Киргизстану. Ще запровадили квоту на імпорт аміаку.
- Компанії та люди. До списку додали 60 компаній (32 російські та 28 з третіх країн) і 120 санкцій проти олігархів, військових компаній, пропагандистів, осіб, причетних до викрадення українських дітей і розграбування культурної спадщини.
Обмін полоненими
У пʼятницю, 24 квітня, відбувся 73-й обмін полоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися ще 193 українських військові. Більшість звільнених військових незаконно утримували в Чечні. Проти частини з них сфабрикували кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.
Додому, зокрема, повернулися багато молодих українських військових 2000-х років народження і воїни з пораненням.
Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наймолодшому з них — 24 роки, а найстаршому — 60 років. Двоє військових у день обміну святкували день народження — вже на рідній землі.