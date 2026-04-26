Обмін полоненими, відновлення роботи «Дружби» і кредит на €90 млрд від ЄС. Головне за тиждень

Цього тижня росіяни Україна і Росія провели 73 обмін полоненими, нафтопровід «Дружба» відновив свою роботу, а Європейський Союз ухвалив кредит на €90 мільярдів для України і 20-й пакет санкцій проти РФ. «Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Росіяни атакували будинок Сергія «Флеша» Бескрестнова В ніч проти понеділка, 20 квітня, росіяни запустили пʼять керованих реактивних «Шахедів» по будинку радника міністра оборони України Сергія «Флеша» Бескрестнова. Один з дронів врізався в стіну його будинку — зруйнував дім і понівечів машини, які були на території. Сам «Флеш» отримав поранення, каже, що лежить у гіпсі, і, схоже, буде в гіпсі ще довго.







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

«Дружба» відновила роботу У вівторок, 21 квітня, президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт української ділянки нафтопроводу «Дружба» завершений. Вранці 22 квітня там почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою — вже наступного дня нафту почали отримувати Словаччина і Угорщина. Це єдині країни Європейського Союзу, які продовжують купувати російську нафту. З кінця січня Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через російські атаки. Зі свого боку, Угорщина й Словаччина заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань». Після цього Угорщина заблокувала позику на €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». У березні Україна погодилася, щоб ЄС допоміг його відремонтувати. Суд обрав запобіжні заходи поліцейським, яких підозрюють у втечі під час стрілянини в Києві Поліцейських Михайла Дробницького і Анну Дудіну, які прибули на виклик під час стрілянини в Голосіївському районі Києва, підозрюють у службовій недбалості. У вівторок, 21 квітня, Печерський суд столиці відправив їх на 60 діб у СІЗО з альтернативою застави 266 тисяч гривень. Обоє правоохоронців своєї вини не визнали. Наступного дня за них внесли заставу. «Суспільне» Журналісти «Слідство.Інфо» зʼясували, що Дудіна насправді працює в поліції не патрульною, а старшою інспекторкою з питань житлового забезпечення. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві понад 60% патрульних. Також під час подій Революції гідності Дудіна була медикинею на Майдані. За першою освітою вона реабілітолог.