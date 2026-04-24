З російського полону повернулися ще 193 українських військові (доповнено)

У пʼятницю, 24 квітня, відбувся 73-й обмін полоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися ще 193 українських військові.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед повернутих — військові зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції, Державної спеціальної служби транспорту.
Вони захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, а також поранені.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що більшість звільнених сьогодні військових незаконно утримували в Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.
Також додому повернулися багато молодих українських військових 2000-х років народження і воїни із пораненням.
Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наймолодшому з них — 24 роки, а найстаршому — 60 років. Двоє військових сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі.
Сьогоднішній обмін став продовженням Великоднього обміну. Перший етап відбувся 11 квітня за сприяння США та ОАЕ. Тоді додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.