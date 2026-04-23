Словаччина почала отримувати нафту через «Дружбу»

Вночі 23 квітня Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом «Дружба».

Про це повідомила міністерка економіки країни Деніса Сакова.

За її словами, нафта почала надходити в четвер о другій годині ночі.

Що з «Дружбою»

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через російські атаки. Зі свого боку Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Після цього Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». 26 лютого Орбан написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу».

Зеленський відреагував і сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

У березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба», а 21 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт завершений. Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою. У цей же час у Кіпрі зустрілись посли ЄС та запустили процедуру, яка має схвалити €90 мільярдів кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти Росії.