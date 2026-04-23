Зеленський: Україна розраховує отримати перший транш кредиту від ЄС до кінця травня — початку червня

За його словами, гроші підуть на вітчизняне виробництво зброї, закупівлю дефіцитного озброєння та соціальну підтримку.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в розмові з журналістами.

Україна розраховує отримати перший транш кредиту від ЄС на €90 мільярдів до кінця травня — початку червня.

Він також розповів про атаки України по енергетиці Росії. Президент наголосив, що українські відповіді на російські удари по енергетиці дзеркальні.

«Їхні втрати вимірюються десятками мільярдів, це критичні втрати. Війна в Ірані трохи їм допомогла із заробітком на енергоносіях, але не критично — вони не вирівняють свій дефіцит», — зазначив він.

Відповідаючи на запитання про зброю, Зеленський наголосив, що поставки від США у межах PURL не закінчились. Водночас навіть попри додаткові пакети підтримки, зокрема від Німеччини, Україні не вистачає систем ППО.

Зеленський додав, що Україна займається створенням своєї ППО і хоче залучити до цього Норвегію, Німеччину, Нідерланди та Швецію.